Джерело - Чемпіон.
Наомі Осака (4) стала переможницею турніру WTA Toray Pan Pacific Open у японській Осаці.
У фіналі турніру Наомі здобула впевнену перемогу над росіянкою Анастасією Павлюченковою.
Матч тривав 1 годину та 10 хвилин. Осака програла на своїй подачі всього 6 очок та показала100% реалізацію першої подачі - 20 з 20.
Перемога у фіналі дозволила Осаці впритул наблизитися до українки Еліни Світоліної у рейтингу WTA, яка наразі займає третю сходинку.
Toray Pan Pacific Open - Premier
Хард, $823,000
Фінал, 22 вересня
Наомі Осака – Анастасія Павлюченкова 6:2, 6:3
Нагадаємо, Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані.