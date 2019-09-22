Наомі Осака здобула впевнену перемогу на домашньому турнірі

Джерело - Чемпіон.

Наомі Осака (4) стала переможницею турніру WTA Toray Pan Pacific Open у японській Осаці.

У фіналі турніру Наомі здобула впевнену перемогу над росіянкою Анастасією Павлюченковою.

Матч тривав 1 годину та 10 хвилин. Осака програла на своїй подачі всього 6 очок та показала100% реалізацію першої подачі - 20 з 20.

Перемога у фіналі дозволила Осаці впритул наблизитися до українки Еліни Світоліної у рейтингу WTA, яка наразі займає третю сходинку.

Toray Pan Pacific Open - Premier

Хард, $823,000

Фінал, 22 вересня

Наомі Осака – Анастасія Павлюченкова 6:2, 6:3

Нагадаємо, Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані.