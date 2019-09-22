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Осака виграла домашній турнір та наблизилась до Світоліної у рейтингу WTA

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Наомі Осака здобула впевнену перемогу на домашньому турнірі
Осака виграла домашній турнір та наблизилась до Світоліної у рейтингу WTA
#Осака, #Японія, #Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Наомі Осака (4) стала переможницею турніру WTA Toray Pan Pacific Open у японській Осаці.

У фіналі турніру Наомі здобула впевнену перемогу над росіянкою Анастасією Павлюченковою.

Матч тривав 1 годину та 10 хвилин. Осака програла на своїй подачі всього 6 очок та показала100% реалізацію першої подачі - 20 з 20.

Перемога у фіналі дозволила Осаці впритул наблизитися до українки Еліни Світоліної у рейтингу WTA, яка наразі займає третю сходинку.

Toray Pan Pacific Open - Premier
Хард, $823,000
Фінал, 22 вересня

Наомі Осака – Анастасія Павлюченкова 6:2, 6:3

Нагадаємо, Ястремська впевнено перемогла Томлянович у 1 колі в Ухані.

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