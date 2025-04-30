Президент Галатасарая підтвердив інтерес до Луніна

Президент Галатасарая Дурсун Озбек підтвердив інтерес клубу до воротаря Реала та збірної України Андрія Луніна.

Заяву функціонера наводить Nefes.

"Ситуація з Муслерою поки невизначена. Він хоче ухвалити рішення після виграшу трофеїв.

Ми обговорюємо це питання з Оканом Буруком. Якщо Муслера піде, то ми отримаємо голкіпера рівня Облака чи Луніна. Ми стежимо за цими воротарями", – розповів Озбек.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що безпосередній конкурент українця в стані "вершкових" близький до продовження контракту.