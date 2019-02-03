Ястремська уперше в кар'єрі увійде у ТОП-40 світового рейтингу

Сьогодні, 3 лютого, Даяна Ястремська зіграє у фіналі та турнірі в Таїланді проти австралійки Айли Томлянович.

Для українки це не просто шанс виграти другий турнір в кар'єрі, але й побити свій черговий рекорд в рейтингу WTA.

Даяна завдяки виходу у фінал вже підніметься на 10 рядків і займатиме 37 сходинку. Але виграш в Thailand Open - International підніме її ще вище. У разі тріумфу на турнірі Ястремська стане 33-ю ракеткою світу, випередивши легендарну Вінус Вільямс.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ястремська знищила екс-першу ракетку світу, а у півфіналі юна одеситка впевнено перемогла польку Магду Лінетт (6:4, 6:3).

Трансляція матчу відбудеться на нашому сайті. Початок заплановано на 12:30 за київським часом.

Тож не пропустіть фінал Thailand Open - International Ястремська - Томлянович 3 лютого о 12:30 на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.