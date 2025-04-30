Італійський клуб отримав довічну підписку від агенції інтим-послуг

Італійський аматорський футбольний клуб Атлетік Палермо отримав незвичний подарунок від свого титульного спонсора, компанії Escort Advisor, чий логотип зображений на футболках команди.

Про це повідомляє Palermo Today.

За підсумками поточного сезону Атлетік Палермо, який виступає на аматорському рівні, добився підвищення в класі. З наступного сезону команда виступатиме у Серії D, що означає набуття статусу професійного клубу.

Титульним спонсором команди є агенція інтим-послуг Escort Advisor. В якості бонусу компанія надала усім гравцям команди довічну преміум-підписку на свій сайт.

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