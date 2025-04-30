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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Шолом легендарного Сенни продали за майже мільйон доларів

Володимир Максименко — 30 квітня 2025, 14:12
Шолом легендарного Сенни продали за майже мільйон доларів
Айртон Сенна

На всесвітньо відомому аукціоні Sotheby's продали шолом легендарного пілота Формули-1 Айртона Сенни.

Про це повідомляє The Athletic.

Пам'ятну річ гонщика було реалізовано за божевільні 967 000 доларів. Цей шолом відомий тим, що саме у ньому бразилець допоміг Еріку Комасу на Гран-прі Бельгії 1992 року.

Тоді французький пілот потрапив в аварію та на деякий час втратив свідомість. Двигун боліда продовжував працювати, що могло спричинити займання. Сенна під'їхав до місця інциденту, заглушив мотор та підтримував голову Комаса у нормальному положенні до прибуття медичного персоналу.

Згодом сам Ерік казав, що бразильський гонщик тоді врятував йому життя.

Нагадаємо, сам Сенна загинув через два роки після цього під час Гран-прі Сан-Марино. Тоді болід пілота зірвався з траси на повороті та влетів у бетонну огорожу. Згодом у медичному центрі фахівці зафіксували смерть мозку Сенни та відключили його від апарату життєзабезпечення.

Раніше повідомлялось, що на аукціоні Sotheby's виставлять чемпіонський болід Міхаеля Шумахера.

Аукціон Формула 1 Айртон Сенна

Айртон Сенна

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