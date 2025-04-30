Вперше за більш ніж 100 років. Збірна Бразилії отримає форму незвичного кольору

Наступна виїзна форма збірної Бразилії буде червоного кольору.

Про це повідомляє Footy Headlines.

За їхньою інформацією, технічний спонсор збірної Бразилії, американська компанія Nike, зараз розробляє дизайн нових комплектів форм для команди під чемпіонат світу 2026 року. Якщо домашня форма команди залишиться звичного жовтого кольору, то виїзний комплект буде не звичним, синім, а червоним.

Footy Headlines

Зазначимо, що збірна Бразилії гратиме в червоній формі не вперше в історії. Виїзний комплект аналогічного кольору команда використовувала більше 100 років тому – у 1917 – 1919 роках.

Footy Headlines

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що переговори між Карло Анчелотті та Бразильською конфедерацією футболу находяться на межі зриву. Скоріше за все, італійський фахівець не очолить збірну Бразилії у червні поточного року.