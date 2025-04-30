Спортивний директор Баєра прокоментував оренду Степанова

Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес прокоментував рішення клубу віддати в оренду в Нюрнберг українського нападника Артема Степанова.

Рольфеса цитує пресслужба Баєра.

"Ми сподіваємось, що ця оренда надасть подальший поштовх розвитку Артема, надаючи при цьому Нюрнбергу додаткові атакувальні можливості. Багатообіцяюча комбінація для всіх сторін", – заявив функціонер.

Нагадаємо, орендна угода розрахована один рік. Степанов у поточному сезоні взяв участь у двох матчах за першу команду Баєра, сумарно провівши на полі 18 хвилин. Трансферна вартість українця оцінюється у 350 тисяч євро.

У складі молодіжної команди "фармацевтів" форвард зіграв 26 матчів, в яких забив 22 голи та віддав 4 результативні передачі.