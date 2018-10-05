Екс-перша ракетка світу не зіграє на турнірі в Люксембурзі. Замість неї зіграє українка. ФОТО

Екс-перша ракетка світу, яка зараз посідає 55-е місце в рейтингу WTA, Вікторія Азаренко вирішила відмовитися від виступів на турнірі в Люксембурзі. Таким чином вона достроково завершила сезон.

Про це повідомляє прес-служба змагань.

For personal reasons, Viktoria Azarenka @vika7 decided to end her season earlier than planned and will not play In Luxembourg. She will be replaced in the main draw by Kateryna Kozlova. — BGL BNP PARIBAS OPEN (@WTAluxembourg) 5 жовтня 2018 р.

Місце Азаренко займе українська тенісистка Катерина Козлова. 29-річна білоруска свій останній матч провела на турнірі в Токіо. Там вона, дійшовши до чвертьфіналу, не змогла дограти матч проти італійки Камілли Джорджії. Всього за 2018 рік тенісистка зіграла 29 матчів, в яких перемогла лише в 17.

Нагадаємо, Світоліній доведеться грати в Росії, щоб потрапити на підсумковий турнір.

Також Світоліна підкорила Велику китайську стіну.

Джерело - Paribas open.