Екс-перша ракетка світу не зіграє на турнірі в Люксембурзі. Замість неї зіграє українка. ФОТО

Екс-перша ракетка світу, яка зараз посідає 55-е місце в рейтингу WTA, Вікторія Азаренко вирішила відмовитися від виступів на турнірі в Люксембурзі. Таким чином вона достроково завершила сезон.

Про це повідомляє прес-служба змагань.

For personal reasons, Viktoria Azarenka @vika7 decided to end her season earlier than planned and will not play In Luxembourg. She will be replaced in the main draw by Kateryna Kozlova.