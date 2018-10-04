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Світоліній потрібно зіграти в Росії, щоб потрапити на підсумковий турнір WTA

Сьогодні 14:53 604 2
Світоліній потрібно зіграти в Росії, щоб потрапити на підсумковий турнір WTA

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна з 3850 очками в Чемпіонській гонці все ще бореться за можливість зіграти на заключних змаганнях сезону — Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

Про це повідомляє Xsport.

Водночас разом з українкою за три вільних місця конкурують ще шість тенісисток: Слоун Стівенс (3943 очки), Кароліна Плішкова (3720 очок), Кікі Бертенс (3710 очок), Аріна Соболенко (3050 очок), Юлія Гергес (2775 очок) і Анастасія Севастова (2625 очок).

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На останніх двох турнірах — в Ухані і Пекіні — Світоліна припинила боротьбу в першому ж колі. Таким чином не змогла набрати необхідні очки, щоб забезпечити собі поїздку в Сінгапур.

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Тепер на українку чекає наступного тижня виступ у Гонконзі. Проте навіть титул на майбутніх змаганнях не гарантує їй участь у WTA Finals. Є ймовірність того, що Світоліній доведеться робити запит wild card на Кубок Кремля в Москві.

Відзначимо, що за перемогу в Гонконзі тенісистка отримає 280 рейтингових пунктів, а в Москві - 470.

Нагадаємо, в заявку на Кубок Кремля потрапила інша українка - Леся Цуренко.

Також Світоліна піднялася на одну сходинку в рейтингу WTA.

Джерело - Xsport.

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