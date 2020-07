Американський спринтер побив світовий рекорд Болта на 200 м. Але його скасували

Американський спринтер Ноа Лайлс побив світовий рекорд на дистанції 200 м на турнірі Діамантової ліги.

Лайлс подолав дистанцію за 18,90 секунди. Світовий рекорд належить Усейну Болту і становить 19,19 секунди. Ямаєць встановив це досягнення на чемпіонаті світу 2009 року.

З'ясувалося, що через помилку організаторів Лайлс стартував з неправильною точки доріжки і пробіг 185 метрів замість 200. У результаті його дискваліфікували, а перемогу присудили французу Крістоф Леметр.

"Не можна так грати з моїми емоціями ... Мене поставили на неправильну доріжку", - написав Лайлс.

22-річний Лайлс - дворазовий чемпіон світу з легкої атлетики. Його кращий результат в кар'єрі на дистанції 200 м - 19,50.

"That CANNOT be right, can it?"



At first glance, USA's Noah Lyles appears to clock 18.91 in the men's 200m race at the #InspirationGames



But it turns out he began from the wrong starting block, only running 185m, NOT 200m.

But still very fast 🔥https://t.co/YUCNA8cqpP pic.twitter.com/17cVvvkqdX