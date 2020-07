View this post on Instagram

Вот и закончился наш благотворительный проект в Кении. Спасибо большое всем, кто принял участие и помог реализовать это в жизнь. Все вместе мы построили дом для одной очень классной кенийской семьи. В этой семье живёт сейчас четверо детей и мама. Отца убили около трёх месяцев назад...Поэтому для них-это было очень не простое время. И я счастлива, что мы нашли именно эту семью. Уверенна, что они будут беречь и ухаживать за домом. Да, и получился очень классный дом, и теперь каждый кто приходит в гости, хочет построить такой-же. А это уже успех! Я считаю- «Не так тяжело собрать деньги на благотворительность, важнее всего правильно их потратить» А на нашем пути было много препятствий , но всё же мы это выдержали... Это было 10 дней строительства.🏡А наши ребята @eugene_physioo и @tony.hrabovskyi с утра до вечера, каждый день проводили там. А мы с @blondee_run каждый день после тренировки привозили им еду, а также помогали, чем могли. Спасибо также @rinasfirst за помощь. Ринас также организовывал аукцион и помог собрать деньги, чтобы закончить дом. Ещё хочется сказать, что после 10 дней, мы стали как родные с жителями этого села Кисуп. И теперь, будем как можно чаще их навещать. - Да, и в честь окончания строительства, мы сделали праздничный ужин. Испекли торт, пожарили мясо. - У кенийцев есть прекрасная традиция - резать торт с песнями и ещё вместе с хозяином дома , одним ножом. Это было очень запоминающейся. И ещё они едят мясо и торты , только по большим праздникам, например Рождество. И мне очень приятно, что мы сделали ещё один праздник для них. - Сегодня ночью я не могла уснуть , вспоминала -этот день, этих людей, эти радостные лица. И я уже хочу поскорее к ним приехать. - И даже одна девочка из этой семьи, решила стать легкоатлеткой, после нашей встречи.❤️Возможно вырастет будущая чемпионка.🥇 Хорошо, кого-то мотивировать. Очень скоро выйдет фильм 🎬на страничке Ютуб у @tony.hrabovskyi и там вы увидите всё более подробно, без прикрас. . #charitykenya #newhome #projectdone #buildingfinished #kenya🇰🇪