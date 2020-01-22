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Ляхова закликала не забороняти кросівки Nike

Вчора 22:22 170 0
Ляхова закликала не забороняти кросівки Nike

Джерело - Чемпіон.

Нові кросівки Nike Vaporfly не можна забороняти.

Так вважає українська легкоатлетка Ольга Ляхова.

   Актуально: Міжнародна федерація легкої атлетики може заборонити кросівки Nike

"Мене звуть Ляхова Ольга. Я бігаю 800 м. Я хочу поділиться з вами своєю думкою, про нове бігове взуття Nike Vaporfly. Я не виступаю в кросівках на змаганнях. Але випробувавши їх на тренуваннях, скажу, що це дійсно хороше взуття. Але також, я вважаю, що їх не можна забороняти. Це як спроба уповільнити процес розвитку легкої атлетики. Ми повинні боротися за популяризацію легкої атлетики оскільки, вона так цього потребує !. Рекорди повинні битися, технології розвиватися, як Формула -1, але не внаслідок допінгу, а шляхом нових технологій.

І якщо ці кросівки доступні для всіх, то це означає, що всі знаходяться в рівних умовах.

І якщо хтось запитає, от раніше не було таких технологій, і що якщо рекорди почнуть бити ??! Так це й на краще, цікавість до легкої атлетики, почне тільки рости. А якщо брати світові рекорди 90-х років, то в "чистоту" деяких, я м'яко кажучи не вірю. І це більш нерівноправно до нашого покоління спортсменів, ніж якісь супер нових кросівок",- написала Ляхова.

 
 
 
 
 
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Меня зовут Ляховая Ольга . Я бегаю 800м. Я хочу поделится с вами своим мнением, о новой беговой обуви Nike Vaporfly . Я не выступаю в кроссовках на соревнованиях. Но испробовав их на тренировках, скажу , что это действительно хорошая обувь . Но также , я считаю , что их нельзя запрещать. Это как попытка замедлить процесс развития легкой атлетики. Мы должны бороться за популяризацию легкой атлетики-потому что, она так в этом нуждается!. Рекорды должны биться, технологии развиваться , как Формула -1, но не за счёт допинга, а за счёт новых технологий. И если эти кроссовки доступны для всех,то это означает, что все находятся в равных условиях. И если кто-то спросит, вот раньше не было таких технологий , и что если рекорды начнут бить??! Так это и к лучшему, интерес к легкой атлетики ,начнёт только расти . А если брать мировые рекорды 90х годов , ( то в "чистоту" некоторых , я мягко говоря не верю. И это более неравноправно к нашему поколению спортсменов , чем какие-то супер новые кроссовки. . . My name is Olga Lyakhova. I’m professional 800m runner. I want to share with you my opinion on the new Nike Vaporfly running shoes. I don’t compete in running shoes. But having tried them in training, I will say that these are really good shoes. But also, I believe that they should not be banned. It's like trying to slow down the development of athletics. We must fight for the popularization of athletics, because, she needs it so much !. Records should be broken, technologies should develop, as Formula -1, but not due to doping, but due to new technologies. And if these running shoes are available to everyone, then this means that everything is on an equal footing. And if someone asks, there were no such technologies before, and what if records start to break ??! In this situation, interest in athletics will only increase . And if we take the world records of the 90s (I don’t believe in some of them, they are more “unequal” to our generation of athletes than some super new running shoes. . . #zoomfly #nike #nikerunning #vaporflynext #nikezoom #breaking2 #vaporflyww #lyakhovaolga #nikerunner #nikeathlete #nikenextpercent #opinion

A post shared by Olga Lyakhova💙💛Nike Athlete (@lyakhova.olga.800) on

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