Нові кросівки Nike Vaporfly не можна забороняти.

Так вважає українська легкоатлетка Ольга Ляхова.

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"Мене звуть Ляхова Ольга. Я бігаю 800 м. Я хочу поділиться з вами своєю думкою, про нове бігове взуття Nike Vaporfly. Я не виступаю в кросівках на змаганнях. Але випробувавши їх на тренуваннях, скажу, що це дійсно хороше взуття. Але також, я вважаю, що їх не можна забороняти. Це як спроба уповільнити процес розвитку легкої атлетики. Ми повинні боротися за популяризацію легкої атлетики оскільки, вона так цього потребує !. Рекорди повинні битися, технології розвиватися, як Формула -1, але не внаслідок допінгу, а шляхом нових технологій.

І якщо ці кросівки доступні для всіх, то це означає, що всі знаходяться в рівних умовах.

І якщо хтось запитає, от раніше не було таких технологій, і що якщо рекорди почнуть бити ??! Так це й на краще, цікавість до легкої атлетики, почне тільки рости. А якщо брати світові рекорди 90-х років, то в "чистоту" деяких, я м'яко кажучи не вірю. І це більш нерівноправно до нашого покоління спортсменів, ніж якісь супер нових кросівок",- написала Ляхова.