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Він зіграв ключову роль: Артета – про гравця, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ

Олександр Булава — 8 травня 2025, 01:07
Він зіграв ключову роль: Артета – про гравця, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ
Мікель Артета
УЄФА

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підсумував результат протистояння з ПСЖ у піафіналі Ліги чемпіонів.

Цитує наставника УЄФА.

Іспанський фахівець вважає, що ключовим фактором виходу французького колективу у фінал стала гра голкіпера Джанлуїджі Доннарумми.

"Перш за все, вітаю Париж з виходом у фінал. Якщо ви подивитеся, хто був їхнім найкращим гравцем на полі протягом двох матчів, то це був їхній воротар. Він зіграв у протистоянні вирішальну роль

Я думаю, що ми були дуже близькі; набагато ближче, ніж показали результати. Я дуже пишаюся гравцями і тим, що вони зробили у матчі-відповіді, як ми впоралися з тиском", – розповів Артета.

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Нагадаємо, за підсумками двоматчевого протистояння у фінал вийшов ПСЖ. Команда виграла два матчі у "канонірів" із загальним рахунком 3:1.

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