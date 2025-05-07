Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів УЄФА

ПСЖ здобув перемогу над Арсеналом у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та став другим фіналістом цьогорічного розіграшу турніру.

Перша гра, що відбулася в Лондоні, також завершилася мінімально перемогою парижан – 1:0. У другій грі підопічні Луїса Енірка вийшли вперед у другому таймі, після чого зуміли подвоїти перевагу.

Арсенал відіграв один м'яч, однак цього було недостатньо для виходу до фіналу ЛЧ. Також парижани не реалізували пенальті, проте це не завадило їм виявитися сильнішими у цьому протистоянні.

Першим фіналістом Ліги чемпіоном став міланський Інтер, який в епічному протистоянні з Барселоною здобув путівку до вирішального поєдинку турніру. "Нерадзуррі" виграли протистояння із загальним рахунком 7:6, забивши переможний гол уже в овертаймах.

Вирішальний матч ЛЧ сезону-2024/2025 відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені, Німеччина.