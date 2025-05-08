Наполі та Ліверпуль включились у боротьбу за лідера Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне зацікавив Ліверпуль та італійський Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Де Брейне не хоче покидати Європу та прагне ще пограти на найвищому рівні. Ситуацією хоче скористатися Наполі, який серйозно налаштований на підписання бельгійця. Керівництво італійського клубу розраховує, що хороші стосунки Кевіна з Ромелу Лукаку можуть допомогти в переговорах.

Також у трансфері зацікавлений Ліверпуль. Зазначається, що бельгієць у дитинстві вболівав за "червоних" і є близьким другом Вірджіла ван Дейка.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.

У поточному сезоні на рахунку Кевіна 5 голів і 8 асистів у 35 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.