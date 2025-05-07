Футбол у Ватикані: Папа тролив МЮ, Трапаттоні тренував збірну, а перший матч завершився бійкою

Сьогодні почнеться конклав, який вибере нового Папу, і до нього Чемпіон розповідає, як влаштований футбол у найменшій суверенній державі на земній кулі.

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"Жорстка нога" Франциска

"Я пам'ятаю м'ячі із ганчірок, "pelota de trapo". Шкіряні в ту пору були ще дорогими, а гумові ніде було купити. Але й цього вистачало нам, аби повеселитися. Майданчик розташовувався біля нашого будинку. Але я не був там серед найкращих. Якщо чесно, то я був з тих, кого в Аргентині називають "pata dura" ("жорстка нога"), і тому мене ставили на ворота".

Хорхе Маріо Бергольйо сміявся, згадуючи старе.

До самої смерті понтифік пишався, що не пропустив жодного домашнього матчу сезону-1946, коли його Сан-Лоренсо став чемпіоном Аргентини. Вони з батьком тоді ще й на поле вибігли, аби радіти з командою.

Майбутній Франциск не міг вибрати вдаліший клуб для вболівання, адже Сан-Лоренсо заснував священник Лоренсо Масса, а його гравців прозивають "Святими".

Наклав футбол відбиток і на його світогляд, бо Сан-Лоренсо з району Боедо в Буенос-Айресі, де живе один робітничий клас. Тут-то він і "полівішав", заприязнився з біднотою.

Em 2013, quando Jorge Mario Bergoglio "Papa Francisco" torcedor do San Lorenzo foi eleito papa, os rivais logo zobaram: "O San Lorenzo tem mais papas que Copas [Libertadores]".



No ano seguinte, o San Lorenzo foi campeão pela primeira vez da Libertadores. 🤫 pic.twitter.com/J3LBCoXoVe — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) April 21, 2025

Просування у церковній ієрархії нічого не змінило. В 90-х у ранзі столичного архієпископа Франциск взяв за звичку освячувати роздягальню Сан-Лоренсо перед матчами, і одного разу потрапив під гарячу руку тренера Альфіо Басіле:

"Хто цей священник? Нехай йде звідси негайно!"

Ну, але це лише епізод.

Так-то клуб пишався своїм фаном і після сенсаційної перемоги в Копа Лібертадорес-2014 негайно повіз трофей до Ватикану.

А в нього що? Членський квиток клубу! Емоційні аргентинці вже пов'язали його номер "88235" з божественним провидінням – мовляв, Папа прожив 88 років, а помер в 2:35 за Буенос-Айресом.

The Pope was a member of his beloved Club Atlético San Lorenzo de Almagro; his membership number was 88235.



Pope Francis died aged 88 at 2:35am (Argentinian time).



Do what you will with that information but that’s quite the fact. https://t.co/dRgLg1U4Kb pic.twitter.com/doz4BLNXBu — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) April 21, 2025

Ну, і ще Сан-Лоренсо обіцяє побудувати новий стадіон та назвати його "Хорхе Маріо Бергольйо".

Слабко віриться. Аргентина давно в економічній кризі.

Не бачив матчів Мессі

Все через трагедію. Так вийшло, що футбол "вбив" його батька.

У 1990-му той був на стадіоні Сан-Лоренсо і під час святкування голу переніс серцевий напад. Лікарі прибули запізно.

Бергольйо важко це переживав і поступово дистанціювався від гри, дивився лише по телевізору, а потім і його перестав вмикати:

"Я встав і пішов. Ніби Бог казав мені, що це не для мене".

Вже як Папа він зізнався, що порушив клятву двічі – після авіатрощі в Буенос-Айресі в 1999-му та після терактів в Нью-Йорку в 2001-му. А от заради футболу – ні разу.

"Іноді мене питали, чи я більше схожий на Мессі чи Маскерано? Але я не знав, бо не бачив їхніх матчів".

Він лише читав про них. Був своєрідний ритуал: шоранку швейцарський гвардієць із охорони залишав на столі свіжу газету з результатами матчів чемпіонату Аргентини, яку понтифік "непомітно" забирав собі.

Кумедний анекдот розповідала й професорка богослов'я Даремського університету Анна Роулендс – у неї Папа на першій же зустрічі запитав про улюблений клуб:

"Я сказала, що народилась в Манчестері і з народження є відданою уболівальницею МЮ. На це він розреготався, повернувся до помічника і сказав: "От бачите, в неї мусить бути почуття гумору!" Папа вмів знаходити спільні теми й був простою людиною, як ми всі".

Отже, навіть особисте лихо не відвернуло Бергольйо від гри назовсім.

Він радо правив меси на стадіонах не в дні матчів, і в Марселі заробив ось таке корео від ультрас.

FRANCE



Tifo of Pope Francis raised in the Velodrome in Marseille during the visit of Pope Francis pic.twitter.com/RorpK9bHkE — Catholic Arena (@CatholicArena) April 22, 2025

До нього тягнулися футболісти, і він всіх приймав. Не лише Мессі чи Марадону, а й скромні команди, як-от Сельту чи Спецію. Ніколи раніше у Ватикані не бачили стільки футболістів.

Без Франциска футбол у Ватикані заглохне?

Та ні, звісно.

Але найімовірніше, профі перестануть приїздити щомісяця, і гра повернеться в аматорське русло.

Літопис гласить, що вперше в межах Ватикана протофутбольний матч зіграли у 1521 році в присутності Папи Лева Х.

Ще далі були події 1947-го, які не люблять згадувати. Суть така, що команд було чотири, і у фіналі папські прибиральники зійшлися із працівниками фабрики Сан-П'єтро, та матч не дограли – почалася масова бійка, до якої долучились в тому числі й глядачі із числа священнослужителів. Коли Папа дізнався, то наклав на футбол сувору заборону.

Її зняли лише в 1972-му – і відтоді у Ватикані вже грають регулярно.

O maior campeão é o time da Direção de Serviços Econômicos, que tem 8 títulos. Depois, vêm as equipes dos Museus Vaticanos e do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, com 4 taças cada.



E o calendário é cheio: além do campeonato, tem a Copa do Vaticano, batizada de Coppa Sergio Valci. pic.twitter.com/2GaADWu2Ub — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) May 3, 2025

Постійне населення країни, що розташована в межах Риму, лише 800-900 чоловік, тож тут не до якоїсь селекції.

Останніми роками у ватиканському футболі домінують SS Hermes Musei Vaticani – команда реставраторів папських музеїв. Також є свої команди у швейцарських гвардійців, фабрики Сан-П'єтро, папської бібліотеки, телебачення, пошти Ватикану, газети L'Osservatore Romano.

Окрім чемпіонату тут з 1985-го розігрують ще й Кубок, який носить ім'я кардинала Серджіо Вальчі, що опікувався футболом від 1972-го і до своєї смерті в 2012-му.

Тренування проводять в неробочий час, ігрові дні – понеділок та вівторок. Стадіон у Ватикані – за 400 метрів від собору Святого Петра.

Головна зірка всіх часів – такий собі Бруно Маріотті, який грав за ватиканську пошту і розривав усіх на досвіді, набутому в молодіжці Роми.

На цей футбол смерть Франциска, звісно, не вплине – він був і залишатиметься, це вже частина ватиканського побуту.

🇻🇦 The Vatican City's league has completed three match days and it's bad news for the Sistine Chapel Choir who are sitting rock bottom.



They lost a thrilling game 5-4 to the Primary Catholic Artistic-Worker Association on Match Day 3.



The leaders are Archivio - the team from… pic.twitter.com/FUxchgvyxU — The Sweeper (@SweeperPod) March 20, 2025

"Папський Мундіаль" – що це?

А це про Кубок Клерікус – змагання, що вперше організував у 2007-му кардинал Тарчізіо Бертоне.

У римо-католицької церкви сотні семінарій по світу, от вони між собою й змагаються.

"Мундіаль" – бо реально представлений весь світ. Останній раз приїхали 355 семінаристів із 56 країн! Найбільше традиційно привозить Латинська Америка, але виграють найчастіше африканці.

Грається Кубок Клерікус на штучному покритті.

Цікавий нюанс: тут нема жовтих і червоних карток, зате є сині. Гравець, що таку картку отримав, вибуває з гри на 5 хвилин і сідає на "лаву спокути".

Бертоне був головним вдохновителем турніру, а ще палким уболівальником Ювентуса. На попередній посаді архієпископа Генуї він якось навіть коментував матч по радіо.

"Якби ми просто зібрали своїх студентів із бразильських коледжів, то вже мали б конкурентоспроможну футбольну команду", – якось заявив Тарчізіо.

Його, однак, ніхто не підтримав.

Бергольйо, бувши папою, виступав строго за аматорський спорт у Ватикані, і навіть професоналів залучав саме до нього. Так, у 2014-му, 2016-му та 2022-му Папа збирав Міжрелігійні матчі за мир, де збирав гроші на Scholas Occurrentes – мережу шкіл для нужденних.

Хав'єр Дзанетті організовував всіх, і там були Марадона, Баджо, Роналдіньйо, Стоїчков, Буффон, Футре і багато-багато інших... християн. Решта не приїхали.

У 2014-му грав там і Шева, який попросив Папу молитися за Україну, де починалася війна.

Бергольйо природньо найбільше тягнуло до Марадони, якого він при всіх запитав – то він чи Пеле?

"Мессі", – відповів на те Дієго.

Вони можуть увійти до УЄФА та ФІФА?

Жодних шансів.

Наразі Ватикан – одна із дев'яти суверенних країн, які не є членами ФІФА, і так воно й залишатиметься.

А взагалі у нього є свої збірні – чоловіча й жіноча, проте це чисто виставкова історія.

Їхній дебют був у 1994-му проти дублю збірної Сан-Марино – і все закінчилось нічиєю 0:0.

VATICAN CITY



The Vatican's national anthem played before the Vatican City football team plays 🇻🇦 ⚽️ pic.twitter.com/qqqiyIewyU — Catholic Arena (@CatholicArena) December 8, 2023

Далі був ще понад десяток матчів з аматорами, такою ж неофіційною збірною Монако, благодійними фондами та державними установами. Перемагали чотири рази, і головна вікторія - над Китаєм U23 у 2008-му (4:3). Для Піднебесної то була вселенська ганьба.

Найвідоміша постать у цій збірній – легендарний тренер Джованні Трапаттоні, який очолював її у 2010-му в матчі з Фінансовою поліцією Італії.

Проблеми? Передусім через різного роду активістів.

Так, у 2019-му жіноча збірна Ватикану мала грати із австрійським Маріахільфом, але ті прямо перед грою почали протест – мовляв, чому це католицька церква засуджує геїв та аборти? Довелося все згортати.

"Ми тут заради спорту, а не політичних чи інших меседжів", – казав очільник папської асоціації футболу Даніло Дзеннаро.

З цих же міркувань він відмовився від CONIFA – асоціації невизнаних територій, де грали, прости господи, Абхазія і Угорці Закарпаття.

Розумний чоловік цей Дзеннаро, а в роки папства Бергольйо був ще й впливовим.

Як буде далі – це конклав вирішить.

Папи – перш за все люди. Кароль Войтила любив театр, а Алоїз Ратцингер – Моцарта. Футболу пощастило з Бергольйо; він так і увійде в історію – як поки найбільш футбольний папа за всі часи.