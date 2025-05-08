Визначився найкращий гравець матчу ПСЖ – Арсенал у півфіналі ЛЧ

УЄФА визначила найкращого гравця матчу за підсумками матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом (2:1).

Про це йдеться на сайті організації.

Нагороду отримав марокканський захисник парижан Ашраф Хакімі, в активі якого гол у ворота Арсенала.

"Це була справді солідна гра, увінчана дуже гарним голом", – йдеться в повідомленні технічних спостерігачів УЄФА.

За підсумками двоматчевого протистояння у фінал вийшов ПСЖ. Команда виграла два матчі у "канонірів" із загальним рахунком 3:1.

Першим фіналістом Ліги чемпіоном став міланський Інтер, який в епічному протистоянні з Барселоною здобув путівку до вирішального поєдинку турніру. "Нерадзуррі" виграли протистояння із загальним рахунком 7:6, забивши переможний гол уже в овертаймах.