Курченко — про дебютне золото на Grand Slam: Намагалася стримувати сльози, бо не люблю плакати на камеру

Джерело - Укрінформ.
Українська дзюдоїстка Юлія Курченко поділилася враженнями від перемоги на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі.
Про це вона розповіла у інтерв'ю "Укрінформу".
"Емоції були неймовірними. Було видно, що я намагалася стримувати сльози, бо не люблю плакати на камеру, але це було важко зробити. Перша золота медаль на Грендслемі - це досить пристойно, як на мене.
До Олімпіади ще є час. З початку року я набрала непоганий хід, попереду ще будуть змагання. Чекаємо, коли федерація оголосить, хто поїде на Ігри. Шанс є завжди, особливо якщо ти виграєш медалі і показуєш гарний результат. Я бачу, що у мене достатньо сил для того, щоб набрати необхідну кількість балів", - сказала спортсменка.
Наступне змагання дзюдоїстки відбудеться у Хорватії - ним стане чемпіонат Європи. Після - чемпіонат світу.
Для Курченко це перша золота нагорода на турнірах серії Grand Slam у кар’єрі. На цьому ж турнірі третє місце посіла ще одна представниця України - Єлизавета Литвиненко.