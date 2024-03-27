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22.03.2024 12:00 961

Курченко — про дебютне золото на Grand Slam: Намагалася стримувати сльози, бо не люблю плакати на камеру

Розповіла, коли відбудуться її наступні змагання
Сьогодні 22:22 123 0
Курченко — про дебютне золото на Grand Slam: Намагалася стримувати сльози, бо не люблю плакати на камеру
#Юлія Курченко

Джерело - Укрінформ.

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко поділилася враженнями від перемоги на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі.

Про це вона розповіла у інтерв'ю "Укрінформу".

"Емоції були неймовірними. Було видно, що я намагалася стримувати сльози, бо не люблю плакати на камеру, але це було важко зробити. Перша золота медаль на Грендслемі - це досить пристойно, як на мене.

До Олімпіади ще є час. З початку року я набрала непоганий хід, попереду ще будуть змагання. Чекаємо, коли федерація оголосить, хто поїде на Ігри. Шанс є завжди, особливо якщо ти виграєш медалі і показуєш гарний результат. Я бачу, що у мене достатньо сил для того, щоб набрати необхідну кількість балів", - сказала спортсменка.

Наступне змагання дзюдоїстки відбудеться у Хорватії - ним стане чемпіонат Європи. Після - чемпіонат світу.

Для Курченко це перша золота нагорода на турнірах серії Grand Slam у карєрі. На цьому ж турнірі третє місце посіла ще одна представниця України - Єлизавета Литвиненко. 

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