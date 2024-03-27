Курченко — про дебютне золото на Grand Slam: Намагалася стримувати сльози, бо не люблю плакати на камеру

Українська дзюдоїстка Юлія Курченко поділилася враженнями від перемоги на турнірі Grand Slam у грузинському Тбілісі.

Про це вона розповіла у інтерв'ю "Укрінформу".

"Емоції були неймовірними. Було видно, що я намагалася стримувати сльози, бо не люблю плакати на камеру, але це було важко зробити. Перша золота медаль на Грендслемі - це досить пристойно, як на мене.

До Олімпіади ще є час. З початку року я набрала непоганий хід, попереду ще будуть змагання. Чекаємо, коли федерація оголосить, хто поїде на Ігри. Шанс є завжди, особливо якщо ти виграєш медалі і показуєш гарний результат. Я бачу, що у мене достатньо сил для того, щоб набрати необхідну кількість балів", - сказала спортсменка.