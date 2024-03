Sdy зіграє за Monte на BLAST Premier: Spring Showdown 2024

Віктор "sdy" Оруджев зіграє за Monte на BLAST Premier: Spring Showdown 2024 проти Imperial. Гра відбудеться 6 березня о 21:30 за київським часом.

Про це повідомили в українському клубі.

He's back @somedieyoungCS 🔥



But only for one game. See you tomorrow🫰#MonteGang pic.twitter.com/0IthCHMKQd