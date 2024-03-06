Sdy зіграє за Monte на BLAST Premier: Spring Showdown 2024

Джерело - Monte.

Віктор "sdy" Оруджев зіграє за Monte на BLAST Premier: Spring Showdown 2024 проти Imperial. Гра відбудеться 6 березня о 21:30 за київським часом.

Про це повідомили в українському клубі.

Зазначимо, що Віктор доєднається до команди лише на один поєдинок. Український кіберспортсмен досі перебуває в пошуку нової команди.

Нагадаємо, sdy покинув Monte після вильоту з відбору на перший Major із CS 2.