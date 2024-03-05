Рейтинг HLTV: українські команди втрачають позиції

Джерело - Чемпіон.
5 березня оновився рейтинг топ-30 команд світу з Counter-Strike 2 за системою HLTV.org.
За тиждень українські команди опустилися нижче у списку. Так Natus Vincere втратила одну позицію у рейтингу і тепер посідає 6 сходинку.
Інша команда з України - Monte - знаходиться на 17 місці. Це на два рядки гірше, ніж було тиждень тому. Нагадаємо, що 2023 рік вони завершили шостими.
Рейтинг HLTV:
- FaZe Clan (984)
- Vitality (768)
- Team Spirit (699)
...
6. Natus Vincere (486)
17.Monte (151)
Нагадаємо, що нещодавно Команду Monte покинули двоє провідних гравців після вильоту з відбору на перший Major із CS 2.