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Рейтинг HLTV: українські команди втрачають позиції

Сьогодні 20:38 80 0
Рейтинг HLTV: українські команди втрачають позиції
#Navi, #Монте

Джерело - Чемпіон.

5 березня оновився рейтинг топ-30 команд світу з Counter-Strike 2 за системою HLTV.org.

За тиждень українські команди опустилися нижче у списку. Так Natus Vincere втратила одну позицію у рейтингу і тепер посідає 6 сходинку.

Інша команда з України - Monte - знаходиться на 17 місці. Це на два рядки гірше, ніж було тиждень тому. Нагадаємо, що 2023 рік вони завершили шостими.

Рейтинг HLTV:

  1. FaZe Clan (984)
  2. Vitality (768)
  3. Team Spirit (699)

...

       6. Natus Vincere (486)

       17.Monte (151)

Нагадаємо, що нещодавно Команду Monte покинули двоє провідних гравців після вильоту з відбору на перший Major із CS 2.

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