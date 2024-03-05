Рейтинг HLTV: українські команди втрачають позиції

Джерело - Чемпіон.

5 березня оновився рейтинг топ-30 команд світу з Counter-Strike 2 за системою HLTV.org.

За тиждень українські команди опустилися нижче у списку. Так Natus Vincere втратила одну позицію у рейтингу і тепер посідає 6 сходинку.

Інша команда з України - Monte - знаходиться на 17 місці. Це на два рядки гірше, ніж було тиждень тому. Нагадаємо, що 2023 рік вони завершили шостими.

Рейтинг HLTV:

FaZe Clan (984) Vitality (768) Team Spirit (699)

...

6. Natus Vincere (486)

17.Monte (151)

Нагадаємо, що нещодавно Команду Monte покинули двоє провідних гравців після вильоту з відбору на перший Major із CS 2.