У Кривбасі виступили із заявою про ситуацію з легіонерами та можливий переїзд з Кривого Рогу

Ніхто з легіонерів Кривбаса не покидав команду.

У цьому в коментарі Футбол 360 запевнив віцепрезидент клубу Артем Гагарін.

"Легіонери на місці. У них чинні контракти. Ці контракти ми не розривали, усі гравці залишаються гравцями клубу Кривбас. Це офіційна інформація", – запевнив він.

Гагарін також висловився щодо можливого переїзду клубу з Кривого Рогу через постійні обстріли росіян.

"Переїзд? Ми граємо у Кривому Розі. І гратимемо тут, поки можемо це робити. Кривий Ріг – це Україна. У нас так само небезпечно, як і в будь-якому куточку України. Ніхто ніде не може бути у безпеці. І ми граємо тут", – сказав він.

Раніше була інформація про бажання іноземних гравців залишити команду через постійні обстріли міста російськими загарбниками. Зокрема, повідомлялося, що команду покинули 23-річний венесуельський вінгер Глейкер Мендоза та бразильський півзахисник Маттео Аморозо.