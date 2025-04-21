Парад звільнень продовжився: ще один клуб НБА відправив у відставку генерального менеджера

Атланта Хоукс звільнили генерального менеджера Лендрі Філдса і призначили на цю посаду Онсі Салеха.

Про це повідомляє ESPN.

Команда розпочала пошук президента з баскетбольних операцій після того, як підопічні Квіна Снайдера програли Маямі та вилетіли з турніру плей-ін НБА.

The Atlanta Hawks have fired general manager Landry Fields. pic.twitter.com/AMGig1jJPx — Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2025

Лендрі Філдс приєднався до "яструбів" на посаді асистента генменеджера у жовтні 2020 року. В червні 2022 року його підвищили до генменеджера.

Філдс та Атланта обрали Заккарі Рісаше під загальним 1-м піком на драфті НБА 2024 року. У своєму дебютному сезоні французький форвард провів 75 матчів (73 у старті), у яких набирав у середньому 12,6 очка та робив 3,6 підбирання.

Онсі Салех почав працювати в Атланті у травні 2024 року після трьох сезонів у Голден Стейт, де він був віце-президентом з баскетбольної стратегії та радником команди. До цього він п'ять років працював у фронт-офісі Сан-Антоніо. Відтепер Салех контролюватиме всі повсякденні баскетбольні операції.

Нагадаємо, що ще по ходу регулярного сезону свого генменеджера звільнив Денвер (разом з головним тренером). А одразу після вильоту з плей-ін цю дію повторив Сакраменто.