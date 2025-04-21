Циганков вийде у старті Жирони на матч проти Бетіса

Український вінгер Жирони Віктор Циганков зі старту розпочне матч своєї команди проти Бетіса в межах 32 туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зустріч можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі Megogo Футбол-1.

Раніше повідомлялося, що часть Віктора у матчі була під питанням: тренер пояснив його заміну в попередній грі проблемами українця зі шлунком.

Цікаво, що в ці слова Мічела не повірили: каталонське видання в матеріалі із заголовком "Циганков пропав безвісти" розкритикувало українця і припустило, що він береже себе перед продажем влітку.

У поточному сезоні Циганков сумарно провів 25 матчів за Жирону в усіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 4 асистами.