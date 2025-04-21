Циганков вийде у старті Жирони на матч проти Бетіса
Віктор Циганков
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Український вінгер Жирони Віктор Циганков зі старту розпочне матч своєї команди проти Бетіса в межах 32 туру іспанської Ла Ліги.
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Зустріч можна буде подивитися на OTT-платформі MEGOGO, на телеканалі Megogo Футбол-1.
Раніше повідомлялося, що часть Віктора у матчі була під питанням: тренер пояснив його заміну в попередній грі проблемами українця зі шлунком.
Цікаво, що в ці слова Мічела не повірили: каталонське видання в матеріалі із заголовком "Циганков пропав безвісти" розкритикувало українця і припустило, що він береже себе перед продажем влітку.
У поточному сезоні Циганков сумарно провів 25 матчів за Жирону в усіх турнірах, відзначившись у них 2 голами та 4 асистами.