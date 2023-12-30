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Мак-Грегор оголосить ім'я суперника 1 січня

Конор востаннє виходив в октагон влітку 2021 року
Сьогодні 16:50 220 0
Мак-Грегор оголосить ім'я суперника 1 січня
Фото: Getty Images
#UFC, #Конор Мак-Грегор

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор оголосить 1 січня про свій наступний бій.

Про це ірландець написав у твіттері.

  Мак-Грегор: Жінки заслуговують на те, щоб їм платили більше

"Я оголошу дату свого бою та суперника у перший день 2024 року", - написав Магрегор.

Конор востаннє виходив в октагон влітку 2021 року.

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