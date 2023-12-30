Мак-Грегор оголосить ім'я суперника 1 січня

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор оголосить 1 січня про свій наступний бій.
Про це ірландець написав у твіттері.
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"Я оголошу дату свого бою та суперника у перший день 2024 року", - написав Магрегор.
I will be announcing my fight date and opponent on New Years Day, 2024.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 30, 2023
Конор востаннє виходив в октагон влітку 2021 року.
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