Будівельник виключений із Суперліги України

Український баскетбол втратив одну з найкращих команд в історії

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу України виключила Будівельник зі складу учасників Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Організація провела засідання, на якому ухвалила низку рішень:

виключити Будівельник зі складу учасників чемпіонату України серед клубів Дивізіону "А" Суперліга сезону-2023-2024;

результати всіх ігор, зіграних Будівельником у регулярному чемпіонаті Суперліги (13 матчів) станом на 12.12.2023 р., анулювати. Відповідно, анульовані мають бути і набрані, і пропущені очки команд у матчах із Будівельником із початку регулярного чемпіонату;

статистику гравців, яку гравці набрали під час ігор за участю Будівельника, залишити в силі;

оновити турнірну таблицю змагань з урахуванням прийнятих Департаментом рішень.

Зазначимо, що Будівельник посідав друге місце в турнірній таблиці Суперліги, маючи в активі 10 перемог у 13 зіграних матчах.

Київський клуб є рекордсменом за перемогами в чемпіонаті України - 11. Команда також п'ять разів вигравала Кубок України.

Нагадаємо причиною зняття з чемпіонату стали фінансові проблеми клубу.