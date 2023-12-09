Будівельник оголосив про припинення участі в Суперлізі

Баскетбольний клуб Будівельник прийняв рішення про припинення участі в Суперлізі.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

"Столичний Будівельник листом повідомив Федерацію баскетболу України про припинення участі у чемпіонаті Суперліги. Причиною непростого рішення є "втрата спонсорської підтримки та відсутність власного фінансування та з метою недопущення подальшого поглиблення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу", – йдеться у повідомлені.