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Будівельник оголосив про припинення участі в Суперлізі

Причиною рішення є втрата спонсорської підтримки
Сьогодні 11:42 225 0
Будівельник оголосив про припинення участі в Суперлізі
#Будівельник, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Баскетбольний клуб Будівельник прийняв рішення про припинення участі в Суперлізі.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

"Столичний Будівельник листом повідомив Федерацію баскетболу України про припинення участі у чемпіонаті Суперліги. Причиною непростого рішення є "втрата спонсорської підтримки та відсутність власного фінансування та з метою недопущення подальшого поглиблення заборгованості перед гравцями та адміністрацією клубу", – йдеться у повідомлені.

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