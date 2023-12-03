Потеря програв бразильцю Беллато: результати поєдинків турніру UFC on ESPN 52

Джерело - Чемпіон.
У ніч з 2 на 3 грудня в Остіні (штат Техас) на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 52 українець Ігор Потеря (19–4) поступився бразильцю Родолфо Беллато (11–2).
У другому раунді Беллато зробив тейкдаун, зайшов у фул-маунт і, притиснувши суперника до сітки, почав добивати. Суддя зупинив поєдинок та зафіксував перемогу бразильця технічним нокаутом. Це 5-та поразка українця Ігоря Потері у профі-кар'єрі.
UFC on ESPN 52: результати турніру
Основний кард
- Арман Царукян (20-3) - КО 1 - Бенеїл Даріуш (22-5-1). Дострокова перемога Царукяна нокаутом (удари руками) у 1-му раунді.
- Джалін Тернер (13-7) - КО 1 - Боббі Грін (31-14-1). Дострокова перемога Тернера нокаутом (удари руками) у 1-му раунді.
- Дейвесон Фігередо (21-3-1) - UD 3 - Роб Фонт (20-7). Перемога Фігередо за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).
- Шон Бреді (15-1) - SBM 3 - Келвін Гастелум (18-8). Дострокова перемога Бреді больовим прийомом (кімура) у 3-му раунді.
- Жоакім Сілва (12-4) - UD 3 - Клей Гуїда (38-23). Перемога Сілви за очками одноголосним рішенням суддів із рахунком 29-28, 29-28, 29-28.
- Дастін Штольцфус (14-5) - SBM 2 - Пунахеле Соріано (9-3). Дострокова перемога Штольцфуса задушливим прийомом (через спину) у 2-му раунді.
Попередній кард
- Михайло Тейт (19-9) – SBM 3 – Джулія Авіла (9-2). Дострокова перемога Тейт больовим прийомом (утиск обличчя) у 3-му раунді.
- Коді Брандейдж (9-5) - КО 1 - Закарі Різ (6-0). Дострокова перемога Брандрейджа нокаутом (слем та удари) у 1-му раунді.
- Драккар Клозе (13-2-1) - КО 1 - Джо Солекі (13-3). Дострокова перемога Клозе нокаутом (слем) у 1-му раунді.
- Родолфу Беллато (11-2) - ТКО 2 - Ігор Потеря (19-4). Дострокова перемога Беллато технічним нокаутом (удари руками) у 2-му раунді.
- Джаред Гуден (22-9) - SBM 2 - Веллінгтон Турман (18-7). Дострокова перемога Гудена задушливим прийомом (через спину) у 2-му раунді.
- Вероніка Харді (7-4-1) – SD 3 – Джеймі-Лін Хорт (6-0). Перемога Харді за очками роздільним рішенням суддів із рахунком 29-28, 29-28, 28-29.