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Стало відомо, хто гратиме за жіночу збірну з баскетболу 3х3 у кваліфікації ЧЄ

Андрій Мошкун — 5 червня 2025, 14:45
Стало відомо, хто гратиме за жіночу збірну з баскетболу 3х3 у кваліфікації ЧЄ
ФБУ

Федерація баскетболу України оприлюднила квартет баскетболісток, які зіграють за національну збірну у відборі на Чемпіонат Європи.

Про це йдеться на сайті ФБУ.

Збірна України потрапила до групи В разом зі збірними Угорщини, Туреччини, Греції та Сербії. Переможці груп вийдуть на чемпіонат Європи, а другі місця – розіграють ще одну путівку на європейську першість.

Матчі відбору відбудуться 7-8 червня у Бухаресті, Румунія. До складу команди увійшли: Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле та Тетяна Юркевічус.

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія.

Раніше було опубліковано графік поєдинків збірних України з баскетболу та баскетболу 3х3 на літо.

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ФБУ

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