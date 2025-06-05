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Комо не відпускає Фабрегаса в Інтер

Олег Дідух — 5 червня 2025, 14:50
Комо не відпускає Фабрегаса в Інтер
Сеск Фабрегас
Getty Images

Комо відмовився відпускати головного тренера команди Сеска Фабрегаса в Інтер.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Інтер розглядає іспанського фахівця як пріоритетну кандидатуру на заміну Сімоне Індзагі. Проте керівництво Комо має твердий намір зберегти Фабрегаса на наступний сезон.

За інформацією Танкреді Пальмері, Фабрегас хоче очолити Інтер, проте перебуває у чудових стосунках із керівництвом Комо і не хоче йти з ними на конфлікт.

38-річний іспанський фахівець міг би наполягти на своєму переході в Інтер, якби отримав повний контроль над трансферам клубу, проте керівництво "нерадзуррі" не може йому цього гарантувати.

Альтернативами Фабрегасу для Інтера наразі є тренери Парми та Дженоа – Крістіан Ківу та Патрік Вієйра відповідно. Також міланському клубу запропонували послуги Тіаго Мотти та Франческо Фаріолі.

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