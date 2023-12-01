Російський боєць продовжує завзято підтримувати Україну та планує незабаром дебютувати в UFC.

Джерело - Чемпіон.

32-річний боєць змішаних єдиноборств Олексій Кісер, який має українське коріння, після чотирирічної паузи провів успішний бій у США.

Після поєдинку спортсмен поспілкувався з нашим Максимом Розенком.

— Олексію, останній раз ми спілкувалися близько півтора року тому, розкажи для початку, як ти опинився в США?

— Заїхав з туристичною візою. До цього відкрив бізнес на Балі, пов'язаний із горіховою пастою. Навіть встиг побудувати там будинок. Цікаво, що посольство США розглядали мій кейс 10 місяців – подався на візу 6 лютого 2022 року, а отримав лише у жовтні. Поїхав до США, побув там трохи, повернувся. 24 лютого, на річницю війни в Україні, розв'язану Мордором, написав емоційний пост в Instagram.

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І вже 25 лютого до моїх літніх батьків, які, на жаль, ще проживають в Оренбурзі, завітали з обшуком місцеві правоохоронці-путіністи. Почали шити мені справу з поширення вогнепальної зброї в Оренбурзькій області та тероризмом. Ці статті загрожують позбавленням волі на строк до 25 років. Я зрозумів, що далі в Індонезії перебувати мені небезпечно. Індонезія товаришує з "рашкою", і мене будь-якої миті могли видати на запит рашистів. Поїхав до США. А після другого та третього обшуків у батьків порадився з адвокатом і вирішив податись в Америці на політичний притулок. На цей час перебуваю в США у цьому статусі. Думаю, як забрати літніх батьків до себе.

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— Перейдімо до спортивних питань. Коли тобі запропонували бій? Було достатньо часу на підготовку?

— Запропонували на короткому повідомленні - за два тижні до дати бою. Я одразу погодився, бо дуже довго до цього йшов. Останні пів року регулярно тренувався і чекав на свій шанс. Підписав контракт із гарним менеджерським агентством. На початку листопада запропонували цей поєдинок. У Лос-Анджелесі тренувався із класним тренером з боксу українцем Владиславом Волковим, який був змушений через війну залишити свій рідний Мелітополь.

— 18 листопада ти нарешті провів бій проти представника Самоа Луїса Швенке. Добре його вивчив? Як склався поєдинок?

— Послужний список Луїса вселяв повагу – Швенке провів 11 боїв у ММА, виграв 10 (5 поєдинків серед професіоналів та 6 серед любителів). Також самоанець переміг у всіх 5 боях з професійного боксу. І навіть встиг провести 2 поєдинки з муай тай, у яких суддя також підіймав його руку.

Поєдинок вийшов дуже непростим. У Луїса була чудова "тримка". Ця якість взагалі притаманна бійцям із Самоа. Я налаштовувався на важкий бій і виявися правим. Перший раунд був розвідкою. Суперник сильно бив, довелося демонструвати майстерність захисту – ухили тощо. Другий раунд уже я забрав. А в третьому фінішував.

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— Задоволений розміром гонорару за цей бій?

— У цьому бою гонорар не стояв у пріоритеті. Мені потрібно було відновити свою спортивну кар'єру після чотирирічної паузи. Це був черговий крок нагору у моїй кар'єрі. Зараз ведемо переговори з UFC, сподіваюся, підпишемо контракт із цим знаменитим промоушеном. Скільки заробив за бій? 3000 доларів.

— Після бою ти зробив відеозвернення на фоні українського прапора та перші фрази сказав українською мовою. Твоя проукраїнська позиція не змінилася?

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— Вона лише зміцнилася. Попри те, що маю досі паспорт країни-агресора, відчуваю себе українцем. Моя позиція послідовна та чітка – я за Україну! Регулярно висловлюю свою позицію в соцмережах, часто відповідаю нелітературною мовою, усім хто підтримує агресію Мордору. Також намагаюся донатити своїм українським друзям, багато з яких зі зброєю в руках просто зараз захищають свій народ та свободу.

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— Які плани на майбутнє? Плануєш жити в США?

— Хотілося б зробити новий якісний ривок у своїй спортивній кар'єрі. Було б круто виступати в UFC. Паралельно замислююсь про життя після спорту. Планую відкрити у США ретрит-центр. Під час паузи між боями я навчився психотерапії та гіпнотерапії. Планую допомагати людям відновлюватись після стресів та наслідків війни. У тому числі звісно, й українцям. У середньостроковій перспективі хочу відкрити ретрит-центр і в Україні – на Закарпатті чи Прикарпатті. І, користуючись нагодою, хочу передати українцям величезну повагу за їхню волю та козацький дух. За військову доблесть та героїзм хлопців із ЗСУ. Вірю, що Мордор буде розбито, а Україна обов'язково переможе. Вже багато років моє серце – з Україною! Назавжди!

Максим Розенко, Чемпіон