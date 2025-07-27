Мілан поговорив з представниками Влаховича, Аллегрі наполягає на підписанні форварда

Форвард Ювентуса Душан Влахович може возз'єднатися з колишнім тренером Массіміліано Аллегрі у Мілані.

Про це повідомляє Milan Zone з посиланням на журналіста Relevo Маттео Моретто.

Згідно з джерелом, нещодавно відбулися переговори "россонері" з оточенням 25-річного серба, щоб зрозуміти всі фінансові аспекти переходу футболіста.

На цьому трансфері наполягає Аллегрі, який давить на керівництво "дияволів" заради підписання Влаховича.

Нагадаємо, що Душан Влахович не входить у плани Ювентуса на майбутнє. У зв'язку із цим "стара синьйора" виставила його на трансфер.

При цьому сам нападник не хоче переїжджати до Саудівської Аравії, встигши відхилити щедру пропозицію.