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Бій Олівейра - Махачев не стане головним на UFC 297

Сьогодні 12:38 200 0
Бій Олівейра - Махачев не стане головним на UFC 297
Фото: Getty Images
#UFC

Джерело - Чемпіон.

Бій між колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Чарльзом Олівейрою та російським чемпіоном UFC у напівлегкій вазі Ісламом Махачевим не стане головним на UFC 297.

Про це заявив журналіст Бретт Окамото.

"За словами Дейна Вайта, бій Іслам Махачев - Чарльз Олівейра не стане хедлайном турніру UFC 297, який відбудеться наступного місяця в Торонто. Наразі Олівейра видається найбільш імовірним суперником, хоча Вайт заявив ESPN: "Все можливо, головне, щоб обидва були готові", - написав Окамото.

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