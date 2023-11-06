Бій Олівейра - Махачев не стане головним на UFC 297

Джерело - Чемпіон.
Бій між колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Чарльзом Олівейрою та російським чемпіоном UFC у напівлегкій вазі Ісламом Махачевим не стане головним на UFC 297.
Про це заявив журналіст Бретт Окамото.
"За словами Дейна Вайта, бій Іслам Махачев - Чарльз Олівейра не стане хедлайном турніру UFC 297, який відбудеться наступного місяця в Торонто. Наразі Олівейра видається найбільш імовірним суперником, хоча Вайт заявив ESPN: "Все можливо, головне, щоб обидва були готові", - написав Окамото.
Islam Makhachev vs. Charles Oliveira 2 will not headline UFC 297 next month in Toronto, per Dana White.— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) November 5, 2023
As of now, Oliveira does appear to be the most likely 155 challenger, although White tells ESPN, 'Anything is possible, it's whenever both are ready.'
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