Бій Олівейра - Махачев не стане головним на UFC 297

Джерело - Чемпіон.

Бій між колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Чарльзом Олівейрою та російським чемпіоном UFC у напівлегкій вазі Ісламом Махачевим не стане головним на UFC 297.

Про це заявив журналіст Бретт Окамото.

"За словами Дейна Вайта, бій Іслам Махачев - Чарльз Олівейра не стане хедлайном турніру UFC 297, який відбудеться наступного місяця в Торонто. Наразі Олівейра видається найбільш імовірним суперником, хоча Вайт заявив ESPN: "Все можливо, головне, щоб обидва були готові", - написав Окамото.

Islam Makhachev vs. Charles Oliveira 2 will not headline UFC 297 next month in Toronto, per Dana White.



As of now, Oliveira does appear to be the most likely 155 challenger, although White tells ESPN, 'Anything is possible, it's whenever both are ready.' — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) November 5, 2023

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