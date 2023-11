Бій Олівейра - Махачев не стане головним на UFC 297

Бій між колишнім чемпіоном UFC у легкій вазі Чарльзом Олівейрою та російським чемпіоном UFC у напівлегкій вазі Ісламом Махачевим не стане головним на UFC 297.

Про це заявив журналіст Бретт Окамото.

Islam Makhachev vs. Charles Oliveira 2 will not headline UFC 297 next month in Toronto, per Dana White.



As of now, Oliveira does appear to be the most likely 155 challenger, although White tells ESPN, 'Anything is possible, it's whenever both are ready.'