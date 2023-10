Українська спортсменка підписала контракт із WWE

На контракті WWE знаходиться Олена Садовська, яка приєдналася до ростера бренду NXT.

Про це повідомляє RingsideNews.

Під час вікенду Wrestlemania 39 у неї пройшли перші трай-аути, в результаті яких 19-річна українка підписала контракт.

Декількома днями раніше відбувся дебют Олени - вона брала участь у жіночому Halloween Costume Rumble Match на хаус-шоу NXT у Давенпорті (штат Флорида). Олена була в образі Mr. Clean (в Україні - містер Пропер).

Thea Hail (as Nikki A.S.H.) and Zaida Parker as (The Punisher) started out the Halloween Royal Rumble as #1 and #2 in #NXTDavenport

Some tidbits:

• Karmen Petrovic won the match

• Anna Keefer’s first match after a long Achilles tendon injury

• Olena Sadovska’s debut match pic.twitter.com/OmLMacEOGB