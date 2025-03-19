Капітан Інтера отримав травму в збірній Аргентині
Форвард і капітан Інтера Лаутаро Мартінес покинув розташування збірної Аргентини.
Про це повідомляє пресслужба Аргентинської футбольної асоціації.
Мартінес отримав травму м’язів стегна лівої ноги. Він не допоможе команді Ліонеля Скалоні у березневих матчах відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Уругваю та Бразилії, які відбудуться 22 і 26 березня відповідно.
Точні терміни відновлення форварда не відомі. Проте, за інформацією Паскуале Гуарро, під питанням також участь Мартінеса у двох наступних матчах Інтера – проти Удінезе в Серії А та проти Мілана у півфіналі Кубку Італії, які відбудуться 30 березня та 2 квітня відповідно.
Це вже не перша серйозна кадрова втрата збірної Аргентини на березневі матчі. Команді також не допоможуть Пауло Дибала та Ліонель Мессі.