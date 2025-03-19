Капітан Інтера отримав травму в збірній Аргентині

Форвард і капітан Інтера Лаутаро Мартінес покинув розташування збірної Аргентини.

Про це повідомляє пресслужба Аргентинської футбольної асоціації.

#SelecciónMayor El delantero Lautaro Martínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo. pic.twitter.com/B7DBfx0doS — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 19, 2025

Мартінес отримав травму м’язів стегна лівої ноги. Він не допоможе команді Ліонеля Скалоні у березневих матчах відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Уругваю та Бразилії, які відбудуться 22 і 26 березня відповідно.

Точні терміни відновлення форварда не відомі. Проте, за інформацією Паскуале Гуарро, під питанням також участь Мартінеса у двох наступних матчах Інтера – проти Удінезе в Серії А та проти Мілана у півфіналі Кубку Італії, які відбудуться 30 березня та 2 квітня відповідно.

Це вже не перша серйозна кадрова втрата збірної Аргентини на березневі матчі. Команді також не допоможуть Пауло Дибала та Ліонель Мессі.