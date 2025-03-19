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Капітан Інтера отримав травму в збірній Аргентині

Олег Дідух — 19 березня 2025, 22:17
Капітан Інтера отримав травму в збірній Аргентині
Лаутаро Мартінес
ФК Інтер

Форвард і капітан Інтера Лаутаро Мартінес покинув розташування збірної Аргентини.

Про це повідомляє пресслужба Аргентинської футбольної асоціації.

Мартінес отримав травму м’язів стегна лівої ноги. Він не допоможе команді Ліонеля Скалоні у березневих матчах відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Уругваю та Бразилії, які відбудуться 22 і 26 березня відповідно.

Точні терміни відновлення форварда не відомі. Проте, за інформацією Паскуале Гуарро, під питанням також участь Мартінеса у двох наступних матчах Інтера – проти Удінезе в Серії А та проти Мілана у півфіналі Кубку Італії, які відбудуться 30 березня та 2 квітня відповідно.

Це вже не перша серйозна кадрова втрата збірної Аргентини на березневі матчі. Команді також не допоможуть Пауло Дибала та Ліонель Мессі.

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