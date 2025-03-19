Лівий Берег запланував спаринг з ЛНЗ відома дата

Лівий Берег під час міжнародної паузи проведе спаринг із ЛНЗ.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Матч відбудеться в суботу, 22 березня, в Черкасах. Початок зустрічі заплановано на 15.00.

Перед цим київська команда збереться на клубній базі 19 березня після трьох вихідних і відновить тренувальний режим.

Свій наступний офіційний поєдинок дебютант УПЛ проведе вдома проти Олександрії 29 березня.

Раніше стало відомо, що матч 21 туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Лівим Берегом, який команди повинні були зіграти 15 березня, перенесено на іншу дату.