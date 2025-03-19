Тур де Франс-2027 стартуватиме в Шотландії

У 2027 році велогонка Тур де Франс стартуватиме у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

💛 2027 Grands Départs in Britain: a three-nation innovation!



🇬🇧 The already rich history between the Tour de France and the UK will be even richer in 2027! The #TDF2027 and the #TDFF2027 avec @GoZwift will get the show on the road with a British trilogy. The men's peloton will… pic.twitter.com/YxzEIv2hQc — Tour de France™ (@LeTour) March 19, 2025

На Британських островах відбудуться перші три етапи багатоденки. Стартуватиме гонка у шотландському Единбурзі. Другий етап відбудеться в Уельсі, третій – в Англії. Далі гонщики отримають додатковий день відпочинку, після чого гонка повернеться у Францію.

Таким чином, Тур де Франс стартуватиме у Великобританії втретє в історії. У 2007 році гонка розпочиналась у Лондоні, у 2014 – у Лідсі. Окрім цього, "Велика петля" стартувала на Британських островах у 1998 році в Ірландії.

Нагадаємо, наприкінці лютого організатори Тур де Франс, компанія Amaury Sport Organization (ASO) вже оголосила про те, що у 2026 році гонка розпочнеться у Барселоні.