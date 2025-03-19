Тур де Франс-2027 стартуватиме в Шотландії
У 2027 році велогонка Тур де Франс стартуватиме у Великій Британії.
Про це повідомляє пресслужба змагань.
На Британських островах відбудуться перші три етапи багатоденки. Стартуватиме гонка у шотландському Единбурзі. Другий етап відбудеться в Уельсі, третій – в Англії. Далі гонщики отримають додатковий день відпочинку, після чого гонка повернеться у Францію.
Таким чином, Тур де Франс стартуватиме у Великобританії втретє в історії. У 2007 році гонка розпочиналась у Лондоні, у 2014 – у Лідсі. Окрім цього, "Велика петля" стартувала на Британських островах у 1998 році в Ірландії.
Нагадаємо, наприкінці лютого організатори Тур де Франс, компанія Amaury Sport Organization (ASO) вже оголосила про те, що у 2026 році гонка розпочнеться у Барселоні.