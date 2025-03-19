Навряд чи побачимо атакувальний футбол: Скрипник спрогнозував результат матчу Україна – Бельгія

Відомий український тренер Віктор Скрипник вважає, що збірні України та Бельгії не будуть ризикувати у першому матчі плейоф Ліги націй.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українському футболу".

"У першій грі бельгійці гратимуть з обережністю, промацуватимуть нашу команду, бо мають домашній матч у запасі, а в другому поєдинку відштовхуватимуться від результату. Навряд чи ми побачимо в Іспанії яскравий, атакувальний футбол і рахунок 3:3 або 4:4. Думаю, гра буде схожа на ту, що була на Євро, без великої кількості небезпечних моментів. У першому матчі я прогнозую нічию, а в другому – будемо "танцювати"від результату. Ось Мудрик, якраз-таки, в Бельгії став би в пригоді, якщо суперник почне нас притискати", – розповів Скрипник.

Перша зустріч між збірними України та Бельгії відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.