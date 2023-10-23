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Ще 4 авто і партія FPV-дронів: Favbet Foundation продовжує системно підтримувати ЗСУ

Сьогодні 12:22 144 0
Ще 4 авто і партія FPV-дронів: Favbet Foundation продовжує системно підтримувати ЗСУ

Джерело - Favbet Foundation.

Підрозділи Збройних Сил України отримали ще 4 автомобілі та партію з 10 FPV-дронів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Зокрема, нещодавно Favbet Foundation передав на південний напрямок черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara.

Ще один Nissan Navara надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на критично важливих ділянках фронту в Донецькій та Луганській областях. 

Також Favbet Foundation передав бійцям роти вогневої підтримки ЗСУ позашляховик Mazda B2500.

Крім того, мікроавтобус Volkswagen Transporter T5 від фонду отримав особовий склад мінометної батареї одного з механізованих батальйонів, який виконує бойові завдання в Донецькій області.

Також один зі спеціальних підрозділів Національної гвардії України отримав партію з 10 FPV-дронів за сприяння Favbet Foundation.

Дрони-камікадзе надійшли в розпорядження підрозділу, який бере участь в операції з оборони Авдіївки Донецької області, позиції довкола якої окупанти масово штурмують упродовж останніх майже двох тижнів.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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