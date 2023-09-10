Стрікленд переміг Адесанью та став новим чемпіоном UFC

Поєдинок пройшов усю дистанцію

Джерело - Чемпіон.

Шон Стрікленд переміг Ісраеля Адесан'ю у бою за титул UFC у середній вазі.

Поєдинок пройшов усю дистанцію. Американець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 49-46, 49-46, 49-46.

STRICKLAND SHOCKS THE WORLD 😱@SStricklandMMA defeats Adesanya by unanimous decision to become the NEW middleweight champ!



[ #UFC293 | B2YB @Manscaped ] pic.twitter.com/QyhUWQFj3k — UFC (@ufc) September 10, 2023

Бій відбувся у межах шоу UFC 293 на арені Qudos Bank Arena у Сіднеї, Австралія.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!