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Стрікленд переміг Адесанью та став новим чемпіоном UFC

Поєдинок пройшов усю дистанцію
Сьогодні 08:50 204 0
Стрікленд переміг Адесанью та став новим чемпіоном UFC
#UFC, #Адесан'я, #Шон Стрікленд

Джерело - Чемпіон.

Шон Стрікленд переміг Ісраеля Адесан'ю у бою за титул UFC у середній вазі.

Поєдинок пройшов усю дистанцію. Американець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 49-46, 49-46, 49-46.

Бій відбувся у межах шоу UFC 293 на арені Qudos Bank Arena у Сіднеї, Австралія.

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