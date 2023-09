Ферстаппен встановив рекорд Формули-1 за кількістю перемог поспіль

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен встановив рекорд Формули-1 за кількістю перемог на Гран-прі поспіль.

Тріумф на Гран-прі Італії став для нідерландця 10-м у ряд.

Попередній рекорд належав Себастьяну Феттелю. У 2013 році він здобув 9 перемог поспіль у складі Ред Булл.

TEN OUT OF TEN! @Max33Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!#ItalianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/e6ktbYYMAb