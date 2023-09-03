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Ферстаппен встановив рекорд Формули-1 за кількістю перемог поспіль

Попередній рекорд належав Себастьяну Феттелю
Вчора 23:07 200 0
Ферстаппен встановив рекорд Формули-1 за кількістю перемог поспіль
Фото: Getty Images
#Red Bull, #Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен встановив рекорд Формули-1 за кількістю перемог на Гран-прі поспіль.

Тріумф на Гран-прі Італії став для нідерландця 10-м у ряд.

Попередній рекорд належав Себастьяну Феттелю. У 2013 році він здобув 9 перемог поспіль у складі Ред Булл.

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