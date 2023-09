У головному бою турніру зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 226 Сіріл Ган (Франція, 11-2) переміг Сергія Співака (Молдова, 16-3).

Сергій Співак багато років тренувався та виступав в Україні. Виступаючи перед рідною публікою в Парижі, Сіріл Ган домінував у бою та фінішував Співака достроково у другому раунді.

Ciryl Gane hit him from every single possible angle that exists 😂 pic.twitter.com/X8NQyuRk0j