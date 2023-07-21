Головне
Берінчик зустрінеться з Їгітом в андеркарді поєдинку Усик - Дюбуа
Вчора 14:18 925
Власники клубів НФЛ схвалили рекордний продаж Вашингтон Коммандерс
Сьогодні 10:29 77
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 07:59 6819
Динамо у закритому спарингу розгромило Аустрію Клагенфурт
Вчора 22:53 1032
Сефері відсутній на зборі Ворскли у Польщі
Вчора 21:37 385
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Онана
Вчора 21:22 409
Соболь отримав серйозне пошкодження
Вчора 21:10 536
Прометей підписав контракт з гравцем НБА
Вчора 18:12 468
Колумбійський клуб орендує нападника Динамо
Вчора 16:41 1485
Фроч: Усик пройшов свій пік
Вчора 16:16 2394
Прямі трансляції

Власники клубів НФЛ схвалили рекордний продаж Вашингтон Коммандерс

Вартість угоди складе 6,05 мільярдів доларів
Сьогодні 10:29 77 0
Власники клубів НФЛ схвалили рекордний продаж Вашингтон Коммандерс
#НФЛ

Джерело - Чемпіон.

Власники клубів НФЛ шляхом голосування схвалили продаж Вашингтон Коммандерс Деном Снайдером.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Новим власником стане група інвесторів на чолі з Джошем Гаррісом, у яку також входить колишній чемпіон НБА Меджік Джонсон.

Вартість угоди складе 6,05 млрд, це найбільша сума, яку коли-небудь платили за американську команду.

Снайдер володів більшістю акцій Коммандерс з 1999 року, але востаннє команда вигравала Супербоул ще до цього – у 1991-му.

Раніше на Супербоулі висловили підтримку українським гравцям, які воюють на фронті.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 16785
Фроч: Усик пройшов свій пік Фроч: Усик пройшов свій пік 2394
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 5642
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 6819
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9693
Кроуфорд оцінив шанси Нганну у бою з Ф’юрі Кроуфорд оцінив шанси Нганну у бою з Ф’юрі 1487
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59623
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 50331 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20035
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38415 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2531
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38580 1