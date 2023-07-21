Власники клубів НФЛ схвалили рекордний продаж Вашингтон Коммандерс

Вартість угоди складе 6,05 мільярдів доларів

Джерело - Чемпіон.

Власники клубів НФЛ шляхом голосування схвалили продаж Вашингтон Коммандерс Деном Снайдером.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Новим власником стане група інвесторів на чолі з Джошем Гаррісом, у яку також входить колишній чемпіон НБА Меджік Джонсон.

NFL clubs unanimously approve Washington Commanders sale to group led by Josh Harris and includes Magic Johnson and additional partners. pic.twitter.com/0C11f7hPQP — NFL (@NFL) July 20, 2023

Вартість угоди складе 6,05 млрд, це найбільша сума, яку коли-небудь платили за американську команду.

Снайдер володів більшістю акцій Коммандерс з 1999 року, але востаннє команда вигравала Супербоул ще до цього – у 1991-му.

Раніше на Супербоулі висловили підтримку українським гравцям, які воюють на фронті.

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