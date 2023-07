Власники клубів НФЛ схвалили рекордний продаж Вашингтон Коммандерс

Власники клубів НФЛ шляхом голосування схвалили продаж Вашингтон Коммандерс Деном Снайдером.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Новим власником стане група інвесторів на чолі з Джошем Гаррісом, у яку також входить колишній чемпіон НБА Меджік Джонсон.

NFL clubs unanimously approve Washington Commanders sale to group led by Josh Harris and includes Magic Johnson and additional partners. pic.twitter.com/0C11f7hPQP