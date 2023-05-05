Німеччина скасувала проведення етапу Кубка світу через допуск росіян

Джерело - Süddeutsche Zeitung.
У Німеччині скасували проведення етапу Кубка світу з фехтування на рапірах серед чоловіків.
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
З 10 до 12 листопада у німецькому місті Бонн мав відбутися етап Кубка світу з фехтування на рапірі серед чоловіків.
Німеччина скасувала проведення цього турніру через допуск росіян і білорусів до змагань.
Раніше, Польща скасувала проведення Кубка світу через повернення росіян.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!