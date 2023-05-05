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Німеччина скасувала проведення етапу Кубка світу через допуск росіян

Сьогодні 15:21 329 0
Німеччина скасувала проведення етапу Кубка світу через допуск росіян
#Кубок світу з фехтування

Джерело - Süddeutsche Zeitung.

У Німеччині скасували проведення етапу Кубка світу з фехтування на рапірах серед чоловіків. 

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

З 10 до 12 листопада у німецькому місті Бонн мав відбутися етап Кубка світу з фехтування на рапірі серед чоловіків.

Німеччина скасувала проведення цього турніру через допуск росіян і білорусів до змагань.

Раніше, Польща скасувала проведення Кубка світу через повернення росіян.

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