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Формула-1 запровадила новий формат гоночного вікенду

Зміни набирають чинності з наступного гран-прі
Сьогодні 11:55 219 0
Формула-1 запровадила новий формат гоночного вікенду
Фото: Getty Images
#Гран-прі Азербайджану, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Формула-1 прийняла рішення про зміни у форматі гоночного вікенду із додаванням додаткової кваліфікації для спринту.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

У п'ятницю проводитиметься кваліфікація гран-прі, у суботу - кваліфікація спринту та сам спринт, у неділю - гонка гран-прі.

Суботні результати не впливатимуть на стартову решітку основної гонки. Кількість очок за спринтерську гонку залишається незмінною.

Кваліфікація до спринту буде складатися з трьох скорочених сегментів - 12, 10 та 8 хвилин. На перших двох сегментах пілоти зможуть використовувати тільки мідіум шини з жовтим обідком, на третьому - тільки м'які, з червоним.

Зміни набирають чинності з наступного гран-прі, який відбудеться в Азербайджані з 28 до 30 квітня.

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