Формула-1 запровадила новий формат гоночного вікенду

Формула-1 прийняла рішення про зміни у форматі гоночного вікенду із додаванням додаткової кваліфікації для спринту.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

У п'ятницю проводитиметься кваліфікація гран-прі, у суботу - кваліфікація спринту та сам спринт, у неділю - гонка гран-прі.

Суботні результати не впливатимуть на стартову решітку основної гонки. Кількість очок за спринтерську гонку залишається незмінною.

Кваліфікація до спринту буде складатися з трьох скорочених сегментів - 12, 10 та 8 хвилин. На перших двох сегментах пілоти зможуть використовувати тільки мідіум шини з жовтим обідком, на третьому - тільки м'які, з червоним.

Зміни набирають чинності з наступного гран-прі, який відбудеться в Азербайджані з 28 до 30 квітня.

Introducing... Sprint Saturday ✨



🗓️ All-new weekend format

👀 Saturday's Sprint sessions do not affect the Grand Prix

⏱️ Friday's qualifying sets Sunday's grid

🆕 New Sprint Shootout qualifying session



The first Sprint Saturday is only four days away! 📅#F1Sprint pic.twitter.com/vPq9kYuyH4