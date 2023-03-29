Прем’єр-міністр Польщі: Рішення повернути росіян є зрадою справжнього духу спорту

Польща зробить усе можливе, щоб росіян не допустили до міжнародних змагань.

Про це заявив Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандальним і зрадою справжнього духу спорту. Доручив міністру спорту Польщі Камілю Бортнічуку передати наше рішуче заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти спорт вільним від російського впливу", - написав Моравецький.