Прем’єр-міністр Польщі: Рішення повернути росіян є зрадою справжнього духу спорту

Польща зробить усе можливе, щоб росіян не допустили до міжнародних змагань.

Про це заявив Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Decyzja MKOL o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji to skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu.



Poleciłem ministrowi @KamilBortniczuk, aby przekazał władzom MKOL nasz stanowczy sprzeciw. Zrobimy co w naszej mocy, żeby sport pozostał wolny od rosyjskich wpływów.