Прем’єр-міністр Польщі: Рішення повернути росіян є зрадою справжнього духу спорту

Джерело - Чемпіон.
Польща зробить усе можливе, щоб росіян не допустили до міжнародних змагань.
Про це заявив Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"Рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандальним і зрадою справжнього духу спорту. Доручив міністру спорту Польщі Камілю Бортнічуку передати наше рішуче заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти спорт вільним від російського впливу", - написав Моравецький.
Decyzja MKOL o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji to skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 28, 2023
Poleciłem ministrowi @KamilBortniczuk, aby przekazał władzom MKOL nasz stanowczy sprzeciw. Zrobimy co w naszej mocy, żeby sport pozostał wolny od rosyjskich wpływów.