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Прем’єр-міністр Польщі: Рішення повернути росіян є зрадою справжнього духу спорту

Матеуш Моравецький прокоментував рекомендацію МОК повернути російських спортсменів
Сьогодні 15:40 128 1
Прем’єр-міністр Польщі: Рішення повернути росіян є зрадою справжнього духу спорту
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Матеуш Моравецький

Джерело - Чемпіон.

Польща зробить усе можливе, щоб росіян не допустили до міжнародних змагань.

Про це заявив Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандальним і зрадою справжнього духу спорту. Доручив міністру спорту Польщі Камілю Бортнічуку передати наше рішуче заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти спорт вільним від російського впливу", - написав Моравецький.

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