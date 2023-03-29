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Міністр закордонних справ Чехії: Російський спорт централізовано контролюється з Кремля

Ян Ліпавський відреагував на рекомендацію МОК щодо повернення росіян
Сьогодні 10:10 127 0
Міністр закордонних справ Чехії: Російський спорт централізовано контролюється з Кремля
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Чемпіон.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на рекомендацію МОК міжнародним спортивним федераціям повернути російських та білоруських спортсменів.

Відповідний пост він зробив у Твіттері.

"Розчарований рекомендацією МОК. Ми не повинні закривати очі на реальність - російський спорт централізовано контролюється з Кремля. Російський режим не знає, що таке чесна гра, його спортсменам не місце на Олімпіаді. Ми продовжимо займатися цим питанням, у тому числі в експертній групі", - сказав Ліпавський.

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