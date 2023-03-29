Міністр закордонних справ Чехії: Російський спорт централізовано контролюється з Кремля

Джерело - Чемпіон.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на рекомендацію МОК міжнародним спортивним федераціям повернути російських та білоруських спортсменів.
Відповідний пост він зробив у Твіттері.
"Розчарований рекомендацією МОК. Ми не повинні закривати очі на реальність - російський спорт централізовано контролюється з Кремля. Російський режим не знає, що таке чесна гра, його спортсменам не місце на Олімпіаді. Ми продовжимо займатися цим питанням, у тому числі в експертній групі", - сказав Ліпавський.
Jsem zklamán z doporučení @iocmedia. Nesmíme zavírat oči před realitou. Ruský sport je centrálně řízen z Kremlu. Ruský režim neví, co je to fair play; jeho sportovci na olympiádu nepatří. Otázkou se budeme dále zabývat, a to i v expertní skupině @olympijskytym.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 28, 2023
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