Міністр закордонних справ Чехії: Російський спорт централізовано контролюється з Кремля

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на рекомендацію МОК міжнародним спортивним федераціям повернути російських та білоруських спортсменів.

Відповідний пост він зробив у Твіттері.

"Розчарований рекомендацією МОК. Ми не повинні закривати очі на реальність - російський спорт централізовано контролюється з Кремля. Російський режим не знає, що таке чесна гра, його спортсменам не місце на Олімпіаді. Ми продовжимо займатися цим питанням, у тому числі в експертній групі", - сказав Ліпавський.