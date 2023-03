Міністр закордонних справ Чехії: Російський спорт централізовано контролюється з Кремля

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на рекомендацію МОК міжнародним спортивним федераціям повернути російських та білоруських спортсменів.

Відповідний пост він зробив у Твіттері.

Jsem zklamán z doporučení @iocmedia. Nesmíme zavírat oči před realitou. Ruský sport je centrálně řízen z Kremlu. Ruský režim neví, co je to fair play; jeho sportovci na olympiádu nepatří. Otázkou se budeme dále zabývat, a to i v expertní skupině @olympijskytym.