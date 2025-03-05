Лейкерс із рекордом Леброна та Ленем у складі переграли Нью-Орлеан в матчі НБА

У ніч з 4 на 5 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Лос-Анджелес Лейкерс із рекордом Леброна здобули перемогу над Нью-Орлеаном. Олексій Лень провів на паркеті понад чотири хвилини, проте не відзначився результативними діями.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

5 березня

Індіана – Х’юстон 115:102 (30:30, 37:27, 23:26, 25:19)

Орландо – Торонто 113:114 (22:22, 32:27, 19:31, 40:34)

Атланта – Мілуокі 121:127 (33:37, 33:29, 29:26, 26:35)

Нью-Йорк – Голден Стейт 102:114 (26:25, 29:22, 26:35, 21:32)

Чикаго – Клівленд 117:139 (29:24, 29:33, 36:39, 23:43)

Міннесота – Філадельфія 126:112 (24:22, 33:31, 26:27, 43:32)

Сан-Антоніо – Бруклін 27:113 (31:25, 31:32, 37:23, 28:33)

Фінікс – Кліпперс 119:117 (30:24, 19:41, 27:30, 43:22)

Лейкерс – Нью-Орлеан 136:115 (36:23, 33:36, 33:25, 34:31)

Нагадаємо, що минула перемога над Кліпперс стала ювілейною для ЛеБрона Джеймса.