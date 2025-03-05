Алонсо – про матч з Баварією: Не завжди перемагає краща команда

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо висловився про майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії та назвав своїх суперників найкращою командою Німеччини.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми у формі та хочемо показати, що здатні дати відсіч Баварії. Разом із цим ми знаємо, що Бундесліга та Ліга чемпіонів – два абсолютно різні турніри. ЛЧ більш емоційна. Ви можете п'ять хвилин провести погано і вилетіти. Ми добре знаємо одне одного з суперником, адже нещодавно грали в чемпіонаті. Баварія – найкраща команда Німеччини, але не завжди перемагає кращий. Побачимо, що на нас очікує", – розповів Алонсо.

Зазначимо, що матч між "фармацевтами" та мюнхенцями відбудеться сьогодні, 5 березня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше Арне Слот в коментарі перед матчем з ПСЖ назвав французький колектив одним з кращих у Європі.