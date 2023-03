Алонсо повернули третє місце на Гран-прі Саудівської Аравії

Фернандо Алонсо фінішував третім на Гран-прі Саудівської Аравії, однак через штраф, який стюарди виписали йому вже після гонки, він втратив свій подіум.

Про це повідомляє офіційний сайт Ф1.

Британський колектив зміг переконати стюардів, що Алонсо повністю відбув покарання, а механіки не взаємодіяли з болідом, коли пілот відбував 5-секундний штраф.

У результаті іспанцю скасували штраф та повернули третє місце.

Таким чином, Джордж Расселл (Мерседес) буде змушений повернути Алонсо трофей, який той сам отримав вже після того, як його вручили пілоту Астон Мартіна.

BREAKING: Fernando Alonso's third place in Jeddah is reinstated!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/afmhn9rh3B