Усик – Дюбуа II: де дивитися онлайн бою за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) зустрінеться з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) в матчі-реванші за звання абсолютного чемпіона.

В Україні пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі MEGOGO Гонг, а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Усик – Дюбуа II

Усик та Дюбуа на пресконференції перед реваншем Getty Images

Поєдинок відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом;

Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30, його мав відкрити бій українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка, проте нещодавно поєдинок скасували через важку травму Андрія;

Гонорари будуть розподілені у співвідношенні 65/35 на користь Усика. Українець отримає понад 130 млн доларів, а британець – близько 70 млн. Це найбільший гонорар в кар'єрі Олександра.

Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу Усика: Офіційний спонсор бою Усика та Дюбуа – ліцензійний букмекер GGBET – пропонує коефіцієнт 1,27 на тріумф українця, та 3,57 – на британського боксера.

Найдешевший квиток на арену коштує 49,96 фунта (приблизно 2769 гривень). Водночас перепустка у VIP-ложу обійдеться щонайменше у 839 фунтів (приблизно 46,5 тисяч гривень);

З місця подій на поєдинку працюватиме кореспондент Чемпіона Максим Розенко. Усі ексклюзивні матеріали будуть доступні на нашому сайті.

Усик – Дюбуа I

Усик та Дюбуа: фото першого бою Getty Images

Перший поєдинок відбувся 26 серпня 2023 року на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща);

Усик переміг суперника технічним нокаутом у 9-му раунді;

Протягом поєдинку саме Усик переважав на суддівських записках. Усі три судді віддавали перевагу українцю – 78-73, 79-72, 79-72;

Також Усик завдав більше ударів. На рахунку українця загалом 359 ударів, 88 з яких були точними. Дюбуа викинув 290 ударів – 47 потрапило у ціль;

Гонорар поділили у співвідношенні 75/25. Усик отримав понад 6 млн доларів, тоді як Дюбуа – близько 2 млн;

Саме в цьому поєдинку у 5-му раунді Дюбуа вдарив Усика нижче пояса. Про легітимність цього удару й досі ведуться суперечки.

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